"Aanvallend zit het snor bij Red Lions, maar defensief één minpuntje"

De 4-0-nederlaag tegen Nederland deed wat vraagtekens rijzen voor de start van het EK, maar daar hebben de Red Lions vakkundig een antwoord op geformuleerd in hun eerste EK-duel tegen Spanje: 4-2. "De Red Lions hebben een degelijke wedstrijd gespeeld", zegt Floris Geerts. "Voor een goede wedstrijd ligt de lat wel nog iets hoger. Maar er was een antwoord nodig na de nederlaag tegen Nederland, en dat kwam er met een degelijke prestatie en verdiende overwinning." "Er waren wel nog wat slordigheden, waardoor Spanje bijvoorbeeld op voorsprong kon komen. Maar de Belgen hebben vooral sterk afgewerkt. Ze hebben 9 strafcorners afgedwongen, enkele grote kansen versierd en 4 keer gescoord. Aanvallend zat het dus wel snor."

Toch zag Floris Geerts hetzelfde minpuntje als tegen Nederland. "Victor Wegnez is een van de beste middenvelders ter wereld, maar moet nu een beetje depanneren op de rechtsback-positie." "Ik vermoed dat de bondscoach dat ook wil doen in Tokio. Aanvallend is dat geen slecht idee, maar verdedigend komt Wegnez daar niet uit de verf. Ook bij de 1-0 van Spanje liet Wegnez zijn mannetje lopen." "Het is een puntje van kritiek om op te letten. Door de blessures van Manu Stockbroeckx en Nicolas De Kerpel heeft België geen echte back-up op die positie. Maar in Tokio zou ik Wegnez toch liever op het middenveld zien, want verdedigend is hij te pakken."

"EK is voor de spitsen heel belangrijk"

Met de overwinning tegen Spanje zetten de Red Lions wel al een grote stap naar groepswinst en een ticket voor de halve finales. "Vanavond staat het duel met Engeland op het programma, een ploeg waar ze sinds 2014 niet meer van hebben verloren." "Op de laatste speeldag nemen de Red Lions het ook nog op tegen Rusland, het zwakke broertje in de groep. De Belgen hebben het dus in eigen hand. Bovendien zou een plek in de halve finales ook een ticket opleveren voor het WK 2023. Puur op papier hebben ze dus een heel goede zaak gedaan."

"Het vertrouwen zit ook goed bij de Lions. De nederlaag tegen Nederland heeft hen weer met de voeten op de grond gezet. De focus ligt nu volledig op de Spelen, het EK is eigenlijk maar een voorbereidingstoernooi."

"Maar voor de spitsen is het EK wel belangrijk. Er moet nog één spits afvallen voor de definitieve selectie voor de Spelen. De concurrentie is bikkelhard."

"In dat opzicht is het wel goed dat Cédric Charlier een knappe goal scoort. Hij heeft niet zo'n heel goed seizoen achter de rug bij Dragons, maar is nu weer punten aan het scoren."

