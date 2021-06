Yana Sizikova aangehouden op verdenking van matchfixing op Roland Garros

Sizikova is donderdagavond in voorlopige hechtenis geplaatst na een dubbelwedstrijd in de eerste ronde op het Parijse gravel. Daarin verloor Sizikova samen met haar landgenote Ekaterina Alexandrova met tweemaal 6-1 van de Australiërs Storm Sanders en Ajla Tomljanovic.

De nummer 101 van de wereld is opgepakt in het kader van een onderzoek dat op 1 oktober werd geopend. Er zijn vermoedens van "sportieve corruptie" en "georganiseerde oplichting".

Vorig jaar vormde Sizikova op Roland Garros een tandem met de Amerikaanse Madison Brengle. In de eerste ronde gingen ze toen met 7-6 (10/8) en 6-4 onderuit tegen de Roemenen Andreea Mitu en Patricia Tig.

Vooral het vijfde spel in de tweede set was verdacht, een blanco spel dat gewonnen werd door Mitu en Tig na twee dubbele fouten van Sizikova.

Volgens een bron dichtbij het dossier werden abnormaal hoge bedragen ingezet op de afloop van dat spel, "enkele tienduizenden euro's".