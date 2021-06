VIDEO: Voor de Italianen mag het EK beginnen

De Italianen startten met hun sterkste opstelling tegen Tsjechië, die zich ook kwalificeerden voor het EK. Bij Tsjechië begon Premier League-sensatie Soucek op de bank, terwijl voormalig Club Brugge-spits Krmencik wel in de basis stond.

Italië begin furieus. Dat resulteerde ook in een 2-0-voorsprong bij de rust, na doelpunten van Immobile en Barella.

In de tweede helft ging Italië vrolijk voort op zijn elan terwijl Tsjechië er niet in slaagde om een deftige kans in elkaar te knutselen. Italië wachtte even af, maar kon in minuut 66 toch scoren via de jarige Lorenzo Insigne, na een pass van Immobile.

Italië was nog niet tevreden en Domenico Berardi scoorde in minuut 73 de 4-0, meteen ook de eindstand.

Italië speelt de openingswedstrijd van het EK in eigen huis tegen Turkije op 11 juni. Tsjechië begint in en tegen Schotland op 14 juni.