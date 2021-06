Treedt Carlos Alcaraz (18) in de gigantische voetsporen van Rafael Nadal?

Rafael Nadal is en blijft de grote favoriet om hier volgende week voor de 14e keer Roland Garros te winnen. Maar wat als de nu 35-jarige Spanjaard in de nabije toekomst zou afhaken? Heeft Spanje dan een opvolger? Volgens onze man in Parijs zou die wel eens Carlos Alcaraz kunnen heten.

Als een komeet omhoog

Een Roberto Bautista Agut en Pablo Carreño Busta staan dan wel 10e en 12de op de wereldranglijst, maar kansen om een grandslamtoernooi te winnen worden hen niet meteen toegemeten. Toch is er hoop. De net 18 jaar geworden Carlos Alcaraz wordt door de insiders beschouwd als de gedoodverfde opvolger van Nadal. Alcaraz is het voorbije anderhalf jaar als een komeet naar omhoog geschoten. Begin 2020 stond hij op plaats 490, vorige week begon hij aan Roland Garros op plaats 94 en met zijn eerste 2 overwinningen op de hoofdtabel schuift hij al op naar een plaatsje in de top 80.



Nieuwkomer van het Jaar

Carlos Alcaraz begon op zijn 4de met tennis, als jeugdspeler viel hij niet meteen op, maar 3 jaar geleden, hielp hij Spanje als 15-jarige mee aan de overwinning in de Junior Davis Cup. Het was de start van een sprookjesachtig verhaal. Alcaraz verhuisde van El Palmar in de buurt van Murcia naar Villena in de buurt van Valencia waar hij ging trainen in de Equilite Sport Academy van ex-nummer 1 en ex-winnaar van Roland Garros Juan Carlos Ferrero. Die Equilite Academy is al jaren het neusje van de zalm, te vergelijken met de academies van Rafael Nadal en Patrick Moratoglou. In het verleden kwamen onder andere David Ferrer, Justine Henin, Dinara Safina en Maria Sharapova er zich voorbereiden op het gravelseizoen. Nu zijn Dominic Thiem en Carreño Busta er regelmatig te gast. Ferrero begeleidde een tijdje Alexander Zverev en nam in 2019 Alcaraz onder zijn hoede. Het succes kwam snel. Vorig jaar won Alcaraz 3 challengers en werd hij uitgeroepen tot Nieuwkomer van het Jaar. Begin dit jaar geraakte hij, als 17-jarige nog, door de kwalificaties van de Australian Open en won hij zijn eerste match op de hoofdtabel. Alleen Federer, Djokovic en Nadal deden hem dat voor.

Golfen en gamen

De voorbije weken waren prima met een halve finale in Marbella, een Challengertitel in Oeiras en de reeks in Parijs. Carlos Alcaraz zit nu op gravel aan 10 winstmatchen op een rij. Juan Carlos Ferrero ziet het potentieel van Alcaraz: "Carlos mag dit

jaar nog zeker op de top 50 mikken. Hij heeft een prima mentaliteit en zijn slagen zijn al goed. Hij is nederig en werkt hard." "Hij moet er zich van bewust zijn dat zijn acties naast de baan ook van belang zijn voor de resultaten op de baan. Dus, aandacht voor de juiste voeding en voldoende rust", vindt de voormalige topper. "Hij is passioneel bezig met zijn sport, maar hij moet ook tijd maken voor ontspanning. Die vindt hij in golf en videogames", zegt Ferrero. "Ik help Carlos in alle aspecten. Zo leer ik hem omgaan met de stressmomenten in een match, met de betere timing van zijn slagen. Hij is nog jong en heeft veel marge." "Ik zie dat hij prima omgaat met de cruciale momenten in een wedstrijd, dat hij ervan geniet. En dat is prima. Hij doet me een beetje denken aan Roger Federer, hij kan op alle soorten ondergrond goed uit de voeten."

Voormalig Roland Garros-winnaar Juan Carlos Ferrero begeleidt het Spaanse toptalent: "Hij doet me wat denken aan Roger Federer."

Nadal is vol lof

Een paar weken speelde Carlos Alcaraz, op zijn 18de verjaardag dan nog, in Madrid voor het eerst tegen zijn idool Rafael Nadal. In januari, tijdens de verplichte quarantaine in Melbourne had Alcaraz nog de biografie van Nadal verslonden. Het werd in Madrid een zware nederlaag want 6-1 en 6-2, maar Alcaraz

vond het een geweldig verjaardagsgeschenk. . En de maestro had na afloop woorden van lof: "Ik zie dat bij Carlos alle ingrediënten aanwezig zijn om een grote speler te worden. Hij is één van de mannen die de juiste mentaliteit heeft om te strijden voor de grootste titels." "Carlos heeft flink verloren, maar hij was geen seconde negatief op de baan. Hij had de juiste attitude", ging Nadal voort. "Je ziet ook dat hij een goed contact heeft met zijn team." "De slagen zijn prima, alleen de opslag kan nog stabieler. Maar voor Spanje is het goed dat we weer zo iemand hebben. Hij heeft de passie, is nederig en hij werkt hard."

Ik zie dat bij Carlos alle ingrediënten aanwezig zijn om een grote speler te worden. Hij is een van de mannen die de juiste mentaliteit heeft om te strijden voor de grootste titels. Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz: "Ik ga ervoor"

Carlos Alcaraz zelf blijft bescheiden, maar is tegelijkertijd ambitieus: "We hebben afgelopen winter enorm hard gewerkt. Ik voel me fysiek sterker. Ik kan het topniveau langer vasthouden." "Juan Carlos Ferrero zegt me elke dag dat ik agressief moet spelen op de cruciale momenten. Ik probeer dat te doen."

"Veel spelers zijn extra gespannen op de belangrijke momenten en wachten op de fout van de tegenstander. Ik ga er dan net voor. Dat is de juiste manier. Dan beëindig ik het punt zoals ik het wil. Zo zet ik de tegenstander onder druk." "Uiteindelijk is het doel om straks mee te strijden voor de titels op de grandslamtoernooien en nummer 1 te worden. De weg is nog lang, maar ik geloof er 100 procent in."