Titelfinale in handbal tussen Bocholt en Wezet afgelast, weer geen kampioen

De finale van de Final Six in het Belgische mannenhandbal tussen Wezet en Bocholt wordt vanwege een corona-uitbraak bij handbalclub Wezet niet meer gespeeld. Dat heeft de Koninklijke Belgische Handbalbond (KBHB) vrijdag bekendgemaakt. Zo is er voor het twee jaar op rij geen Belgische kampioen in het handbal bij de mannen.