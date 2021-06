Spa-Francorchamps getroffen door noodweer, race van Tom Boonen geschrapt

Onweer, regen en wind. Ook het circuit van Spa-Francorchamps is niet ontsnapt aan het noodweer vandaag. Door de hevige regen is er een riolering gesprongen, met desastreuze gevolgen. Het circuit kwam 50 cl onder water te staan.

Het is niet de eerste keer dat ze in Spa problemen hebben met noodweer. Ook in 2018 was er wateroverlast op de baan. Dat gebeurde in de aanvang van de Euro Race.

Toeval wil dat die race ook dit weekend op de planning staat. Onder meer Tom Boonen zou in de Supercarchallenge aan de start staan. Die race wordt nu, net als het Belcarkampioenschap, geschrapt.