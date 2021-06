Ook dit jaar geen Grote Prijs Formule 1 van Singapore

De Grote Prijs Formule 1 van Singapore, die op 3 oktober gepland stond, is afgelast "wegens veiligheids- en logistieke problemen in verband met de coronapandemie".

De races in Turkije en in China werden eerder voor onbepaalde tijd uitgesteld. Mogelijk vervangen zij de manche in Singapore. Ook een tweede GP in de Verenigde Staten behoort tot de mogelijkheden.



Twee jaar geleden werd er voor het laatste Formule 1 gereden in Singapore. Sebastiaan Vettel won toen in zijn Ferrari voor ploegmaat Charles Leclerc en Max Verstappen (Red Bull).