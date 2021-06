Olympisch hordekampioene Brianna McNeal opnieuw geschorst na dopinggeknoei

Het is niet de eerste keer dat McNeal in opspraak komt. Ze zat ook in 2017, meteen na haar olympische titel, al een jaar schorsing uit. Ze kreeg toen drie "whereabouts failures" achter haar naam omdat ze haar verblijfsgegevens niet correct had ingevuld of zich op het moment van een dopingcontrole niet op de afgesproken plaats bevond.

Nu zou ze dus geknoeid hebben met een test. Dat is dan al haar tweede dopingovertreding. De vijfjarige schorsing van McNeal zou met terugwerkende kracht ingaan op 15 augustus 2020.

De 29-jarige McNeal heeft volgens de AIU al beroep aangetekend tegen de beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Haar zaak wordt nog voor de Spelen in Tokio behandeld.

Het TAS schortte de schorsing van McNeal voorlopig al op zodat ze op 27 juni kan meedoen aan de Amerikaanse olympische trials.