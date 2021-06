Mo Farah loopt zijn eerste 10.000m in 4 jaar: "Eén kans op Tokio"

Mo Farah won zowel op de Spelen van 2012 als 2016 goud op de 5.000m én de 10.000m. Na het WK 2017 in Londen schakelde de Brit over op de marathon, maar daar haalde hij niet de verhoopte successen, ondanks een zege in Chicago in 2018 en een persoonlijk record in 2u:05'11".

En dus probeert hij zich zaterdagavond in Birmingham toch nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. De limiet bedraagt 27'28"00.

"Mijn trainingen zijn goed verlopen. Ik heb één kans om me te plaatsen, dus het zal spannend worden. Ik heb wedstrijden op de baan zeker en vast gemist", zegt Farah.