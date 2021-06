Jan Ceulemans: "België is niet de grote favoriet voor dit EK"

"Misschien wel goed dat er vraagtekens zijn"

"De Bruyne raakt volgens mij klaar"

"Kevin De Bruyne zal in orde geraken, denk ik. Hij heeft zijn matchen gespeeld dit seizoen en kan waarschijnlijk volgende week opnieuw trainen, zonder contact welliswaar. Dat komt wel in orde."

Voor Axel Witsel wordt matchritme de grote uitdaging, voor Eden Hazard het mentale aspect. "De omstandigheden zijn veranderd in vergelijking met mijn tijd en tegenwoordig is veel mogelijk, maar anderzijds moet je realistisch zijn", zegt Ceulemans.



"Als je drie of vier maanden niet op het veld hebt gestaan zoals Witsel en je het ritme niet hebt kunnen opbouwen, is de vraag of je top kan zijn op een EK én of je dat elke drie dagen kan zijn. Ik hoop dat het lukt, maar het is een groot vraagteken voor mij."



"Bij Hazard is het meer mentaal. Witsel zit in een positieve evolutie, want hij dacht eerst dat het EK voorbij was en voelt opeens dat het misschien toch nog kan."



"Hazard speelde, maar niet goed. Een week later was hij dan geblesseerd. Dat is mentaal veel zwaarder dan wat Witsel meemaakt. Hazard vecht tegen zichzelf. Hij vraagt zich elke ochtend af of hij ergens pijn voelt. Dat speelt in je hoofd."