Israel-Start Up Nation schrapt enkele wedstrijden na positieve coronatests

De drie positieve tests kwamen aan het licht bij interne controles door de ploegdokters. Om de situatie onder controle te houden en geen enkel risico te nemen met de andere ploegleden en de andere teams werd beslist enkele wedstrijden te schrappen van het programma.

De ploeg zal niet aan de start komen in de GP Aargau (4 juni), Dwars door het Hageland (5 juni), de Elfstedenronde (6 juni), de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en de Adriatica Ionica Race (14-18 juni).

Dat is onder meer slecht nieuws voor de Belgen Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck, die op de voorlopige deelnemerslijst stonden van Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde.

Israel-Start Up Nation wil de racebubbel wel intact te houden voor de komende Ronde van Zwitserland (6-13 juni), aangezien niemand uit die bubbel in contact is gekomen met het geïnfecteerde personeel.



"Uiteraard hadden wij willen starten in deze wedstrijden, temeer omdat onze renners naar die bewuste koersen echt hadden toegewerkt", klinkt het bij het team. "Maar de gezondheid van onze eigen staf en renners en ook die van de andere ploegen komt steeds op de eerste plaats."

"We willen geen enkel risico nemen. In deze situatie is het beter te voorkomen dan te genezen", zegt algemeen manager Kjell Carlström.