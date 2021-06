Giro-winnaar Egan Bernal heeft corona en kan niet gehuldigd worden in Colombia

Zondag in Milaan was Egan Bernal nog de koning te rijk na zijn eindzege in de Giro. Ook in eigen land is hij een held en iedereen was klaar om hem feestelijk te ontvangen, maar daar trekt corona nu een streep door.

Bernal legde vandaag een test af voor zijn terugreis naar Colombia en die bleek positief te zijn. Ook zijn vriendin testte positief. Ze zitten nu in isolatie in Monaco en zouden lichte symptomen hebben.

De positieve test van Bernal is opmerkelijk want tijdens de Giro testte geen enkele renner positief.

Het sportieve programma van Bernal komt niet meteen in gevaar. Hij zou niet deelnemen aan de Tour en de Spelen en mikt op de Vuelta.