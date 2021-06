Geen nieuwe titel voor Lakers: LeBron James en co struikelen over Phoenix

Het is niet het seizoen geworden voor de LA Lakers, die geplaagd door blessures al maar ternauwernood de play-offs gehaald hadden. In de 1e ronde namen de Lakers nog wel een 2-1-voorsprong in de serie tegen Phoenix, maar de Suns wonnen afgelopen nacht voor de 3e keer op rij en schakelden zo de Lakers uit: 100-113.

De match had niet slechter kunnen beginnen voor de LA Lakers. Anthony Davis was er opnieuw nadat hij de vorige match gemist had met een liesblessure, maar na enkele minuten in het 1e quarter moest hij met een pijnlijke grimas al weer van het veld om daarna niet meer terug te keren.

Zonder Davis en met een - voor zijn normen - matige LeBron James bleken de Lakers een stuurloos schip, terwijl Suns-guard Devin Booker zijn duivels ontbond. Hij stuwde Phoenix in de 1e helft naar een maximale voorsprong van liefst 29 punten.

In een betere 2e helft leken de Lakers er nog even een wedstrijd van te maken. De titelhouder naderde tot op 10 punten, maar de ervaren Chris Paul en de niet af te stoppen Booker (47 punten!) lieten de winst en de kwalificatie voor de 2e ronde van de play-offs niet meer glippen.

Voor Lakers-ster LeBron James is het de allereerste keer in zijn carrière dat hij uitgeschakeld wordt in de eerste ronde van de play-offs.