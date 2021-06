EK-toppers Spanje en Portugal houden het op een magere brilscore

Beide bondscoaches leken de match serieus te nemen en begonnen met een sterk elftal aan de partij. Ook Cristiano Ronaldo stond tussen de krijtlijnen, maar het was vooral de Portugeze defensie die de Spanjaarden kopzorgen gaf.

In de eerste helft waren er daardoor nauwelijks doelkansen om te noteren. Alleen Torres kon een keer voor gevaar zorgen. Na de pauze trok het Spaanse overwicht zich door, maar de spitsen toonden zich maar weinig efficiënt. Morata en Sarabia misten grote kansen.

In het slot werd het gebrek aan scorend vermogen van Morata helemaal duidelijk. Hij mikte de laatste kans van de wedstrijd tegen het doelhout.

Portugal, dat in de groep des doods speelt met onder andere wereldkampioen Frankrijk, opent zijn EK met een wedstrijd in en tegen Hongarije op 15 juni. Spanje start een dag eerder in eigen huis tegen Zweden.