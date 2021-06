Chelsea beloont succescoach Thomas Tuchel met nieuw contract tot 2024

Thomas Tuchel nam begin dit jaar het roer over bij Chelsea. De Duitser maakte een einde aan de wisselvallige prestaties en loodste de Londense club naar de top 4 in de Premier League, maar dan moest de climax nog komen. Vorige week won Chelsea de Champions League na winst in de finale tegen Manchester City.

Chelsea heeft Tuchel nu beloond met een nieuw contract tot medio 2024. "Een betere gelegenheid om je contract te verlengen, is er niet", reageert Tuchel. "Ik ben dankbaar en blij dat ik kan blijven deel uitmaken van de Chelsea-familie. Samen kijken we met veel ambitie uit naar de volgende stappen."