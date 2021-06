Beloftecoach Stéphane Guidi komt aan het roer bij Standard-vrouwen

Hamid Lamara stond afgelopen weekend voor het laatst langs de lijn bij de Standard-vrouwen. Hij was er 5 jaar aan de slag. De naam van zijn opvolger was eigenlijk al een tijd bekend, maar de club heeft er pas nu officieel over gecommuniceerd.

Guidi krijgt geen makkelijke taak. De play-offs waren geen succes voor Standard. De club eindigde als 4e en verschillende speelsters verlaten de club. "Hij krijgt als missie om een competitieve ploeg te bouwen", klinkt het op de clubwebsite.

"Ik was meteen enthousiast", vertelt Guidi. "Het zal anders zijn dan in het mannenvoetbal, maar ik krijg wel de kans om op het hoogste niveau te werken. Ik heb er niet lang over moeten nadenken."