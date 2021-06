Baloise Belgium Tour zoekt geen vervanging voor Israel-Start Up Nation

Israel-Start Up Nation heeft laten weten dat het enkele wedstrijden geschrapt heeft uit het programma nadat drie stafleden positief getest hadden op het coronavirus. Onder meer de Baloise Belgium Tour moet het zo zonder het team van Sep Vanmarcke doen.

"Wij hebben het spijtige nieuws van hun forfait vernomen. Ik heb er alle begrip voor dat ze deze maatregel nemen nadat er drie coronabesmettingen waren binnen de ploeg", zegt Christophe Impens van organisator Golazo.

"Het is natuurlijk jammer voor de renners en dan voornamelijk voor Sep Vanmarcke die wellicht van onze eerste etappe, met start in Beveren en aankomst in Maarkedal, een doel gemaakt had. Deze rit in de Vlaamse Ardennen was misschien wel op zijn lijf geschreven. De gezondheid van de renners en omkadering primeert evenwel."



"We zijn in volle onderhandeling met de deelnemende ploegen en hopen binnenkort nog enkele ronkende namen te kunnen aankondigen. Wij focussen dus eerder op kwaliteit dan op kwantiteit. En ons deelnemersveld mag er nu al zijn. Tijdens de voorstelling van de Baloise Belgium Tour, afgelopen woensdag, zei ik al dat dit ons beste deelnemersveld in jaren was."