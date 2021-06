Zonder monument, maar met Barça-parel: Spanje trekt met twijfels naar EK

Wie wordt de man op de voorpagina’s?

De tijd van monumenten is voorbij. Geen halve goden als Ramos, Iniesta of Casillas meer in de selectie van "La Roja". Dit Spanje is een ploeg met veel geweldige voetballers, maar mist een echt gezicht.

Het zorgt dat veel aandacht - en druk - naar trainer Luis Enrique zal gaan. Twee jaar geleden nam de coach nog (tijdelijk) afscheid van de nationale ploeg omdat zijn 9-jarige dochtertje Xana vocht tegen botkanker - een strijd die ze jammerlijk verloor.

Op zijn eerste grote toernooi met Spanje zal Enrique ongetwijfeld voor dilemma’s staan. Het land sukkelt met een keeperskwestie na enkele foutjes van David De Gea. En het mist bovendien een onbetwiste aanvalsleider. Aan Enrique om de twijfels weg te nemen.