Uw gids voor de Ronde van Zwitserland: de rentree van Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel

Parcours:

Rit 5 eindigt met een aankomst bergop, rit 6 telt ook al een pak hoogtemeters en de voorlaatste etappe is een klimtijdrit (met de Oberalppass halfweg als scherprechter). De afsluiter is de koninginnenrit met 3 lange cols.

De daaropvolgende dagen (rit 2 tot en met 4) hebben een grillig karakter, maar sterke snelle mannen moeten in staat zijn om te overleven en om te clashen met de springveren op het heuvelachtige parcours.

Na een jaartje afwezigheid - in het coronaseizoen volgde er in 2020 geen herkansing - gaat de achtdaagse vanmiddag van start met een vlakke tijdrit van 11 kilometer.

Wie de Ronde van Zwitserland zegt, zegt heuvels en bergen. Dat is in 2021 niet anders.

Deelnemers (1):

In de heuvelachtige finales zullen types zoals Maximilian Schachmann , Jakob Fuglsang en Michael Matthews de Fransman en de Zwitser zeker het vuur aan de schenen leggen.

De Slovenen spelen verstoppertje en kanshebbers zoals Geraint Thomas en Richie Porte verkozen de Dauphiné, maar andere potentiële Tour-protagonisten slaan hun vleugels wel uit in de Zwitserse bergen.

Deelnemers (2):

Bevat de toonbank ook voldoende lekkers voor Mathieu van der Poel? De Nederlander heeft na zijn intermezzo op de mountainbike een hoogtestage achter de rug en bereidt in Zwitserland zijn Tour-debuut voor.

Hij is niet de enige Nederlandse smaakmaker: na zijn plotse pauze bij het begin van het seizoen is Tom Dumoulin toch op zijn stappen teruggekeerd.

Aangezien Roglic tot de Tour blijft trainen in de bergen en de andere Tour-gangers de Dauphiné rijden, kan Dumoulin volledig zijn ding doen. Zijn blik is op de tijdrit in Tokio gericht en met de twee tijdritten deze week kan hij meten waar hij staat.





En dan is er natuurlijk nog altijd het onvermijdelijke Ineos-blok. Tom Pidcock ontbreekt door een sleutelbeenbreuk, Richard Carapaz kan misschien nog klimmen op de Britse ladder met de Tour in het achterhoofd.

Nog meer namen die hun (eventuele) Tour-benen mogen demonstreren: Bob Jungels, Wout Poels, Rigoberto Uran, Stefan Küng, Rohan Dennis, John Degenkolb, Marc Soler, Michael Woods en Esteban Chaves.

De aanwezige Belgen lijken zich in eerste instantie te zullen moeten profileren als knecht, maar Tiesj Benoot zal ook willen ontdekken met welke ambities hij naar de Tour mag afzakken. In 2019, de voorlopig laatste editie, werd hij 4e in het eindklassement.