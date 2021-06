Ronald Koeman is ook volgend seizoen coach van Barcelona

Het begin was moeilijk en wisselvallig, maar na de winterstop raakte Barcelona toch op dreef. Dat leverde de Copa del Rey op. Barça mengde zich ook nog in de titelstrijd met Real en Atletico Madrid, maar ging finaal toch de mist in. In de Champions League ging het er snel (1/8e finale) uit tegen PSG.

De 58-jarige Koeman gaf vorig jaar in augustus het bondscoachschap van Oranje op om Quique Setien op te volgen na een desatreus Barça-jaar, met voor het eerst in 12 jaar geen prijs. En na een blamerende 8-2 in de Champions League tegen Bayern.

Laporta gaf op een persconferentie wat meer uitleg: "We denken dat dit het beste is voor Barcelona. We zijn erg blij dat we kunnen bekendmaken dat Ronald Koeman zal voortdoen."

"We hadden wel een reflectieperiode nodig. We hadden enkel directe en eerlijke gesprekken. Om elkaar beter te leren kennen, om te bekijken wat er vorig seizoen niet werkte en om het nieuwe seizoen al aan te pakken.

"Ik wil benadrukken dat onze coach zich perfect gedraagt. Hij heeft getoond wat we al wisten, hij is een grote professional. Ik voel dat hij heel tevreden is en enthousiast over de komende jaargang. Ik ben er zeker van dat we een groots seizoen zullen draaien."