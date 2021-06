NBA: Utah, Philadelphia en Atlanta stoten door naar tweede ronde

Dat weerhield hem niet om met ook nog 10 assists en 6 rebounds in 29 minuten Utah op weg te zetten naar de vierde zege op een rij tegen de Memphis Grizzlies: 126-110. Utah, eerste reekshoofd in het Westen, wacht nu op de winnaar van het duel tussen Dallas en de LA Clippers.

Met 26 van zijn 30 punten in de eerste helft zette hij meteen de toon, ook al had hij - geplaagd door allergieën - bijna niet geslapen. "Ik ben er nog nooit zo slecht aan toe geweest door die allergieën", zei Mitchell.

Doncic loodst Dallas naar nieuwe uitzege

In een bizarre strijd met de Los Angeles Clippers heeft Dallas opnieuw gewonnen in LA: 100-105. Bizar, omdat nog geen enkele ploeg gewonnen heeft in zijn eigen zaal. Dallas leidt met 3-2.

Met 42 punten, 14 assists en 8 rebounds was Luka Doncic alweer de uitblinker bij Dallas, al had hij in de slotfase wel een handje hulp nodig van ploegmaats Porzingis en Hardaway Jr. Dallas heeft nog 1 zege nodig om voor het eerst sinds de NBA-titel in 2011 door te stoten in de play-offs.