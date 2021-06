Nathalie Clauwaert wordt directeur bij Belgian Cycling: "Een doorbraak"

Tot 1 oktober is er nog een overgangsperiode en dan treedt Nathalie Clauwaert in de voetsporen van Jos Smets, die met pensioen gaat.

"Hem vervangen is een hele grote uitdaging, maar dat zou voor iedereen zo zijn", zegt de aanstaande directeur van Belgian Cycling.

"Jos is de man van 1.001 zaken, maar ik draai hier ook al lang mee. Ik werk 21 jaar bij de bond en ben hier begonnen in een administratieve functie. De microbe was er vrij snel en ik ben besmet geraakt."

"Ik ben een beetje het gezicht van de BK's en ik ben mee betrokken bij de logistiek van de nationale ploegen. Ik ken het huis en draai dus al lang mee."

Wat wordt de visie van de nieuwe directeur? "Ik wil toewerken naar een moderne wielerfederatie. De wielersport verandert heel snel en ik wil dat de federatie die trend volgt. De sleutelwoorden zijn modern, professioneel en transparant."

"Ik wil de federatie toegankelijk maken voor iedereen. Er zijn veel stakeholders: renners, clubs, juryleden, medewerkers van organisaties, sponsors, ... Ik wil hen graag op één lijn krijgen en luisteren naar hun verhaal."