Mentor Kurt Bogaerts: "Pidcock heeft geluk gehad, hij werd aangereden door auto"

Voor hij het ziekenhuis mocht verlaten werd Pidcock uitgebreid onderzocht, ook aan zijn organen. "Want bij zo'n zware impact weet je maar nooit. Hij heeft al bij al geluk gehad. Maar Tom is positief en kijkt al weer volop vooruit."

"Het belangrijkste was om hem meteen naar een ziekenhuis te brengen. Hij is intussen in Girona (Spanje) al geopereerd aan zijn sleutelbeen en heeft het ziekenhuis al verlaten."

Bogaerts reed zelf een eindje achterop tijdens de training. "Door de impact werd hij over de auto gekatapulteerd. Zijn fiets heeft voor een stuk de klap opgevangen en is in twee stukken gebroken."

Tom Pidcock kwam maandag ten val op training in de buurt van Font-Romeu. "Hij reed met een redelijk hoge snelheid bij het begin van een afdaling. Wat er exact gebeurd is, weten we niet, maar Tom werd van opzij aangereden door een auto", vertelt Kurt Bogaerts, de mentor en coach van Pidcock.

"De WB-manche in Les Gets moet haalbaar zijn"

"Met gewone training zal hij even goed klaar geraken voor de Olympische Spelen. Saai zal het sowieso niet worden, het is nu gewoon een andere weg naar Tokio."

"Uiteraard komt Zwitserland te vroeg, maar de WB-manche mountainbike in Les Gets (4 juli) én de Olympische Spelen moeten haalbaar zijn. De Ronde van Zwitserland zat in zijn voorbereiding om de aanloop naar Tokio niet te saai te maken."

Normaal gezien zou Pidcock zondag van start gaan in de Ronde van Zwitserland, eigenlijk de start van zijn voorbereiding richting de Olympische Spelen. Daar mikt de jonge Brit op goud in het mountainbiken.

De conditie die hij heeft, moeten we proberen te bewaren en we moeten aandachtig zijn voor ontstekingen op de wonde of andere complicaties.

"We hebben al eens eerder in deze situatie gezeten, toen Tom zijn knie blesseerde in de Ronde van de Toekomst in 2019. De situatie was toen veel complexer, maar toch werd hij nog derde op het WK voor beloften. Dat geeft ons vertrouwen dat het nu ook haalbaar is."

"We gaan nu vooral verstandig te werk gaan. De conditie die hij heeft, moeten we proberen te bewaren en we moeten aandachtig zijn voor ontstekingen op de wonde of andere complicaties."

"De ploeg houdt vanavond nog een meeting om iedereen voluit achter Tom te zetten. Hij was in een goeie conditie, dan herstel je normaal gezien ook sneller", houdt Bogaerts de moed erin. Op maandag 26 juli staat het mountainbike op het olympische programma.