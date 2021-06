Martinez: "Het tempo lag te laag en we verdedigden te slap"

Mignolet: "Nog niet getraind op wat te doen bij stilstaande fases"

En de wissel met Sels? "Dat was voor de match afgesproken. We wilden hem een cap gunnen na zijn lange blessure. Hij verdient dat ook."

"Wat ik vond van de defensie? Het is niet aan mij om spelers te quoteren. Je verdedigt ook met 11." Wat veranderde er in de 2e helft? "Die wissels mogen eigenlijk geen impact hebben, maar de match veranderde wel een beetje. Maar de Grieken speelden heel compact. Ze hebben hun hart en ziel gegeven en hebben het goed gedaan."

Hoe kwam het tegendoelpunt tot stand? "De fout die aan die vrijschop voorafging was licht, denk ik. En we hebben nog niet getraind op wat we moeten doen op stilstaande fases. Dat zal wel gebeuren tegen de komende matchen. Het is goed dat dit nu gebeurd is. Daar kunnen we uit leren."

"Toch was het zeker ons doel om de match te winnen. Zeker als je als nummer 1 van de wereld thuis speelt. Dat is niet gelukt. Ook na de 1-1 zijn we blijven proberen, maar we hebben de kansen niet gecreëerd."

Simon Mignolet was misschien wel de beste Duivel op het veld. Nooit een goed teken. "Ik heb een paar reddingen moeten doen, maar op zich is dat niet zo belangrijk", vertelde hij achteraf. "Dit zijn oefenmatchen."

Carrasco: "Heb nu de kans om beslissender te zijn"

Is zijn status binnen de ploeg veranderd met de Spaanse titel op zak? "Neen. Ik zit al lang bij de groep. Ik speelde altijd meer in de schaduw, maar op deze positie heb ik wel meer de kans om beslissend te zijn."

Carrasco zelf speelde in steun van de spits. Een positie die hij graag wil houden. "Als Eden Hazard er niet is, is het makkelijker voor mij om die plaats in te nemen. Als hij wel fit is, moet de coach kiezen. Eden is belangrijk voor ons, maar het is wel mijn favoriete positie. Daar speel ik het liefst. Maar ik speel wel liever ergens anders dan dat ik op de bank zit."

"We moeten weer wennen aan elkaar. We hebben al een paar maanden niet samen gespeeld. We moeten de score vergeten en kijken naar de negatieve en positieve punten. Ik vond het positief dat het team wel zin had om te winnen. En aan de negatieve punten moet de coach vanaf morgen werken."

Ook Yannick Carrasco trok geen al te grote conclusies na het gelijkspel. "Dat is moeilijk. Dit is echt een voorbereidingsmatch zodat iedereen de benen weer eens kan voelen en zodat je fysiek nog eens in het rood kan gaan richting topvorm op het EK."

Martinez: "We speelden met de intensiteit van een oefenmatch"

"We zijn nu beter voorbereid op het EK dan voor de match", concludeerde bondscoach Roberto Martinez. "We hadden matchritme nodig. De spelers hebben hard gewerkt op training, maar die intensiteit van een match kan je niet simuleren."

"Maar we misten wat intensiteit. Het tempo was te laag, de defensie was wat te slap. We speelden alsof het een oefenmatch was. We moeten met de intensiteit spelen die nodig is op het toernooi. Na de match van zondag moeten we echt op competitieniveau zijn."

"We moeten beseffen dat het vandaag niet om te winnen was, maar om beter te worden. Dit was een succes want niemand is geblesseerd geraakt en niemand heeft een stap achteruit gezet. Maar we wilden natuurlijk wel winnen. Griekenland deed het goed en wij konden ons spel niet opleggen. We moeten deze match zeker goed bekijken."

Was Martinez blij met de prestatie van zijn vervangers? "Ja. Ik was erg verrast over de prestatie van Dennis Praet. Hij heeft lang niet gespeeld en om dan nu zo 90 minuten te spelen, chapeau. Ik was ook blij met Doku. Met de bal aan de voet is hij goed, maar hij is nu ook completer dan in maart. Carrasco en Lukaku deden het heel goed na een succesvol seizoen."

"En ik vond het ook belangrijk dat Sels een cap kreeg. Dit zijn onzekere tijden en misschien hebben we meer dan 2 doelmannen nodig. Op een toernooi heb je sowieso meer dan 11 spelers nodig. Deze match heeft me dus niets geleerd over de basiself tegen Rusland, maar ik heb wel veel informatie gekregen."