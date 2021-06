Jean-Marc Jaumin krijgt geen nieuw contract bij Den Bosch: "Moeilijk besluit"

Jaumin was sinds 2019 aan de slag bij Den Bosch en bracht dit seizoen de club voor het eerst in 6 jaar weer naar de finale van de titelplay-offs. Daarin was ZZ Leiden evenwel te sterk.

Eigenaar Bob van Oosterhout verlengde het contract van Jaumin niet. Hij spreekt van een moeilijk besluit. "Jean-Marc heeft gewoon een prima job geleverd in een bizarre periode met uitdagende omstandigheden", licht hij toe.

"We hebben het over een afgebroken seizoen en een seizoen dat werd begonnen, stilgelegd en weer opnieuw werd opgestart. Dit leverde vanzelfsprekend situaties op die verre van ideaal waren, maar waarmee Jean-Marc altijd uitstekend is omgegaan."

Volgens Van Oosterhout heeft Jaumin met zijn "winnaarsmentaliteit" er alles aan gedaan om het beste uit zichzelf, zijn stafleden en het team te halen. "Mede hierdoor wist Heroes Den Bosch de achtste finales van de FIBA Europe Cup te bereiken en stond het voor het eerst in zes jaar weer in de finale van de play-offs om het landskampioenschap."

"We moeten Jean-Marc dus een groot compliment geven. We twijfelen ook niet aan zijn kennis of kunde, maar we zijn op zoek naar een coach met nét een ander profiel."

Jaumin, ex-speler van Oostende, Malaga, Patras, Real Madrid, Gran Canaria, Bergen en weer Oostende, werkte als coach bij 6 clubs. Hij begon bij Oostende, daarna volgden Den Helder, Lugano, Genève, Aalstar en Den Bosch.