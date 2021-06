Jan Ceulemans over EK-bubbel: "Bij jongens die niet spelen kan het knagen"

"Het hangt af van het karakter van de spelers", zegt Jan Ceulemans over de impact die de bubbelvorming op de Rode Duivels kan hebben.

"Ik was een speler die tijdens het toernooi beter begon te spelen. Ik had dat dus nodig. Ik veronderstel dat dat bij deze lichting ook wel zo zal zijn."

"Ze zijn het ook gewoon: ze zijn constant van huis met hun club, terwijl dat in onze periode niet bestond. Het zal wel meevallen."

Ceulemans was er bij in Mexico 1986. "Voor jongens die spelen, geeft zo'n isolement weinig of geen problemen. Bij bankzitters of spelers in de tribune kan dat wel knagen."

"Maar in principe weet je waar je aan begint en dan moet je die knop omdraaien. Een EK of WK is het mooiste wat er is. Dan is de keuze vrij snel gemaakt."

Voor sommigen kan bezoek een zegen zijn, voor anderen kan het nefast zijn voor hun concentratie. "Je kunt niet voor iedereen goed doen. Nu mag een dagje met de familie niet door omstandigheden. Iedereen zal zich daar wel naar schikken."