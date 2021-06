Het rommelt nog voor het EK al bij Oranje: "Het systeem klopt van geen kanten"

"Er gebeuren rare dingen bij ons", valt Youri Mulder meteen met de deur in huis daags na de 2-2 tegen Schotland. "En dan heb ik het niet eens over die oefenmatch, wel over andere gebeurtenissen."

De laatste rechte lijn van Oranje naar het EK verloopt op z'n zachtst gezegd nogal chaotisch. "Anwar El Ghazi moest via een appje tijdens een interview lezen dat hij een van de afvallers was uit de preselectie. Dat doe je niet op zo'n manier."

"En dan is er het verhaal rond Jasper Cillessen, die door een coronabesmetting niet mee mag. Ik vind het een schandalige beslissing van de KNVB om je eerste keeper en je elftal zo in de steek te laten. Stel je voor dat Thibaut Courtois door corona niet naar het EK mag: België staat toch ook op zijn kop?"

"We zijn nu ruim een jaar na de uitbraak van de pandemie en intussen weten we wel hoe de ziekte verloopt. Soms heb je er helemaal geen last van. De bestuurders nemen geforceerd hard een beslissing. Eigenlijk kan dat niet."

