De bubbel bij het gezin van Toby Alderweireld: "Nog moeilijker als papa"

"We zijn heel lang niet meer in België geweest en door familiebezoekjes heb ik veel afleiding. Ik krijg mijn dagen voorlopig gevuld", vertelt Shani Van Mieghem, mevrouw Toby Alderweireld, met hun twee kindjes op haar schoot. We spraken met haar in de tuin op bezoek bij oma en opa in Burcht.





"Maar ik weet niet goed wat ik moet verwachten. Toby is uiteraard al vaker een poos weggeweest, maar dit is de eerste keer dat het zo lang is sinds de kindjes er zijn."

En uiteraard maakt corona het allemaal nog wat complexer. "Vroeger was er altijd een kans om elkaar te zien, nu vrees ik ervoor. Naar het WK in Rusland konden we op bezoek gaan, net als bij het vorige EK."

Is er echt geen opening? "Voorlopig is dat heel onduidelijk. Ik hoop van wel, maar ik vrees dat de UEFA heel streng zal zijn voor bezoekers. De bondscoach vindt het meestal belangrijk om familie te zien, maar ik vrees ervoor."

"Toby heeft de planning gekregen voor de komende 2 weken en daar staat geen familiemoment op. Misschien kan ik een wedstrijd meepikken, maar ook daar weet ik niet wat er mogelijk is."