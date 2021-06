Cubaans drama: sterspeler vlucht en baseballteam mist Olympische Spelen

Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Spelen zal Cuba niet van de partij zijn met een baseballteam. En dat is een nationaal drama. "Baseball is de nationale sport, bijna iedereen is er knettergek van."

De Cubaanse nationale ploeg is in de groepsfase van het olympische kwalificatietoernooi in de VS uitgeschakeld. De weg naar Tokio is moeilijk: slechts 6 landen mogen meedoen en op het kwalifcatietoernooi voor Noord- en Zuid-Amerika mag enkel de winnaar naar de Olympische Spelen. Baseball staat voor het eerst sinds 2008 weer op het olympische programma, maar vaste klant Cuba zal er niet bij zijn. "Iedere keer dat baseball present was op de Olympische Spelen pakte Cuba een medaille en drie van de vijf keer was het een gouden medaille", zegt Floris Geerts. Cuba verloor van Venezuela en Canada in de groepsfase en de zege tegen Colombia was van geen tel meer. Zo zal Cuba voor het eerst ontbreken op het olympische baseballtoernooi. "Dit doet pijn", zei coach Armando Ferrer. "We weten allemaal wat deze sport voor onze bevolking betekent. Honkbal stroomt door onze aderen en het spijt ons verschrikkelijk dat we ons niet gekwalificeerd hebben."

De niet-kwalificatie is een drama, legt Floris Geerts uit. "Baseball is in Cuba meer dan heilig, bijna iedereen is daar knettergek van de sport. Dat heeft allemaal te maken met de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje. Baseball was Amerikaans en dus anti-Spanje."

"Zo is baseball populair geworden in Cuba, al heeft de geschiedenis zich later zelf ingehaald. Nu is het raar dat Cuba helemaal gek is van die Amerikaanse sport. Maar ook Fidel Castro was een grote fan, met zijn revolutionairen had hij zelfs een ploegje. De mythe dat hij ooit getest heeft bij de New York Yankees is dan weer niet waar."

Toen ze geland zijn in de VS is sterspeler Cesar Prieto in een auto gestapt en met gierende banden vertrokken.

"Baseball is heel groot in Cuba, het is de nationale sport. Normaal zijn ze er ook heel goed in. Maar de nationale ploeg heeft klappen gekregen, omdat veel Cubanen het land hebben verlaten om ergens anders te gaan spelen."

Zo is er het verhaal van Cesar Prieto, een van de sterspelers. "Toen ze geland zijn in de VS, waar het kwalificatietoernooi plaatsvindt, is hij in een auto gestapt en met gierende banden vertrokken. Als we de Cubaanse volgers mogen geloven."

Prieto is onvindbaar sindsdien en hij is niet de eerste. "Voor een lucratief contract van bijvoorbeeld 100 miljoen dollar voor 4 jaar, kan je al eens de nationale ploeg achterlaten. Maar als 300 van je beste spelers Cuba verlaten, dan zakt het niveau van je nationale ploeg zienderogen natuurlijk."