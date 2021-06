Barcelona haalt Jordi Cruijff weg uit China voor "strategische rol"

Jordi Cruijff, voormalig Nederlands international, heeft een verleden bij Barcelona. Hij speelde zelf ook bij de club waar zijn vader zowel speler als trainer was.

Cruijff junior werkt nu nog bij Shenzhen FC. Barcelona zegt de Chinese club erkentelijk te zijn voor de medewerking bij de overgang. Op 1 augustus gaat de Nederlander aan de slag bij Barcelona.

Hij krijgt een "strategische rol" binnen de nieuwe organisatie van voorzitter Joan Laporta. Die kondigde in mei al aan dat er noodzakelijke vernieuwingen zaten aan te komen.

Of dat goed of slecht nieuws is voor Ronald Koeman valt af te wachten. Het is nog altijd niet duidelijk of de Nederlander ook volgend seizoen trainer zal zijn bij Barcelona.