Antwerp Giants plukken Seppe D'Espallier weg bij Leuven Bears

Seppe D'Espallier (1,97 m) werd opgeleid bij de Leuven Bears, waar hij vorig seizoen helemaal doorbrak. Hij werd toen verkozen tot Belofte van het Jaar in de EuroMillions Basketball League.

Dit jaar was hij in van de steunpilaren in het team van Eddy Casteels. D'Espallier was gemiddeld goed voor 8,8 punten, 4,9 rebounds en 2,8 assists in 1e klasse. Die goeie prestaties hebben hem dus een transfer opgeleverd naar de Antwerp Giants, waar hij een contract voor 3 seizoenen ondertekend heeft.

"Seppe speelt zowel aanvallend als defensief met veel intensiteit. Hij kan kansen creëren voor ploeggenoten en is uitstekend in open court-situaties en in de rebound. Daarnaast is hij ook sterk in het aanvallen van de basket en zet verdedigend veel druk op de bal", klinkt het bij de Giants.

"We zijn erg blij met de komst van Seppe. Hij maakte veel progressie de afgelopen seizoenen en zijn spelersprofiel past perfect bij de ambities van Telenet Giants Antwerp. Seppe is een Belgisch talent met de juiste werkattitude, we verwachten veel van hem de komende seizoenen."