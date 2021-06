Alexander-Arnold haakt geblesseerd af bij Engeland voor Euro 2020

De flankverdediger voelde de bui al hangen. Met het truitje over zijn gelaat verliet hij het veld. En het verdict was inderdaad hard. "Een scan bevestigde vandaag dat Alexander-Arnold niet kan spelen in het toernooi. Hij zal de Engelse selectie dus verlaten om bij zijn club te revalideren", klinkt het in een statement van de Engelse bond.



Bondscoach Gareth Southgate zal pas zondag voor het oefenduel tegen Roemenië de naam van een vervanger bekendmaken.

Engeland treft op het EK in de groepsfase Kroatië (13 juni), Schotland (18 juni) en Tsjechië (22 juni), telkens op Wembley.