Aflevering 2 van Big in Japan: voor welke sporten lopen Japanners warm?

Ochtendgymnastiek, voetbal en baseball

Ohayo gozaimasu, goeiemorgen. Het is 6.30 u, tijd voor Rajio Taiso oftewel Radio Gymnastiek. Elke ochtend speelt de nationale radio het klassieke muziek, waarvan elke Japanner de choreografie kent.

Opgewarmd? Dan is het tijd voor de professionals. Net als bij ons is voetbal ook in Japan een populaire sport. 20 teams nemen het tegen elkaar op in de J1 League of kortweg J League. Een van die teams is Vissel Kobe, de ploeg van Rode Duivel Thomas Vermaelen.

Wie dacht dat baseball alleen maar scoort in de Verenigde Staten, heeft het mis. Ook in Japan is baseball of Yakyu ontzettend populair. En dat al sinds het einde van de 19e eeuw.

Ze zijn er nog goed in ook. Team Japan behaalde al twee keer goud op de World Baseball Classic. En daarmee doet Japan het beter dan, jawel, de Verenigde Staten, dat de laatste editie van het vierjaarlijkse toernooi won.