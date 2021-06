"Om in NBA te spelen, moet Bleijenbergh nog veel stappen vooruit zetten"

Op 29 juli mogen de 30 NBA-teams in de jaarlijkse draft kiezen tussen een nieuwe lichting jong talent. Een van de vele jongeren die zich dit jaar beschikbaar gesteld hebben, is Vrenz Bleijenbergh van de Antwerp Giants. Hoe moeten we zijn kansen inschatten?

"Ik heb die datum in elk geval genoteerd, want ik kijk ernaar uit", vertelt Rik Samaey. "Ik hoop voor hem dat het lukt, maar het zal niet makkelijk zijn. Als hij niet gekozen wordt, mag hij niet te ontgoocheld zijn."

"Er lopen wel niet te veel jongens van 2,08m rond met zijn fysieke kwaliteiten, zijn shot en zijn spelinzicht. De laatste drie jaar heeft hij stappen gezet, maar hij is ook geen 18 jaar meer. Hoeveel progressie kan hij nog maken?", vraagt Samaey zich af.