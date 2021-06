Wim Janssens, racketbespanner op Roland Garros: "Adrenaline en uiterste concentratie"

Bespanner sinds zijn 14e

Janssens droomde als kind van een carrière als tennisser. Bij de jeugd was hij één van de meest beloftevolle Belgen. Samen met generatiegenoten Christophe Van Garsse, Kris Goossens en Johan Van Herck trainde hij bij de Vlaamse Tennisvereniging en zette hij zijn eerste stappen voor de uitbouw van een internationale carrière.



Maar de rug van Janssens was een probleem. Een eerste operatie toen hij 18 jaar was bracht even soelaas, maar al snel was duidelijk dat hij een profcarrière kon vergeten. De kiem voor zijn latere job als bespanner was al wel geplant: “Ik was 14 jaar toen ik zelf mijn rackets ben beginnen te bespannen”, vertelt hij.

“Op training of tijdens wedstrijden was er om de 3 uur een bespanning stuk en omdat de kosten zo hoog opliepen kocht mijn vader een bespanningsmachine voor mij. Dat was het begin. Al snel kwamen andere spelers vragen of ik hun rackets wou bespannen, en van het één kwam het ander.”