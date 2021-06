Shirt en rugnummer zorgt twee keer voor "mysterie" rond Sergio Ramos op een dag

Dinsdag (1 juni) was Sergio Ramos twee keer in het nieuws in Spanje. Of beter gezegd, zijn afwezigheid was twee keer in het nieuws. Eerst omdat niemand in de Spaanse selectie zijn rugnummer 15 koos en daar een teken in werd gezien. Dan omdat hij niet opdook in de reclamecampagne voor het nieuwe Real Madrid-shirt. Ook daar wordt een signaal in gezien.