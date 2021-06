Opnieuw coronaperikelen in Japan: trainingskamp Keniaanse selectie afgelast

Met nog 7 weken tot de start van de Spelen, blijven de verontrustende coronaberichten uit Japan ons bereiken. De Keniaanse selectie zou in hun laatste rechte lijn naar Tokio twee weken verblijven in juli in de zuidelijke stad Kurume. Door de stijgende coronacijfers gaat dat plan niet door.

"Dit nieuws is een stevige tegenslag voor onze plannen, want alles was al in kannen en kruiken om op 7 juli naar Kurume te vertrekken om ons daar te acclimatiseren", zegt Francis Mutuku, secretaris van het Keniaans Olympisch Comité.

In Kurume, waar het aantal coronagevallen al stijgt sinds midden april, beschouwen ze de situatie als "kritiek". Bovendien worden verschillende sportinstallaties momenteel gebruikt als vaccinatiecentra.

De Keniaanse ploeg zal nu in eigen land verblijven tot net voor de afreis naar Tokio. De selectie bestaat uit een hondertal atleten, de grootste Keniaanse ploeg ooit. De precieze samenstelling zal pas bekend zijn na de atletiektrials in Nairobi op 17 en 18 juni. In Rio in 2016 won Kenia dertien medailles en eindigde het als vijftiende in het medailleklassement.