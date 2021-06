Onwaarschijnlijk! Mogi Bayat graaft kist op die ultra's symbolisch hadden begraven

Makelaar Mogi Bayat is in Frankrijk verwikkeld geraakt in een storm bij voetbalclub FC Nantes. Nadat Nantes zich had verzekerd van het behoud in de Ligue 1 ging hij persoonlijk een doodskist opgraven die ultra's symbolisch hadden begraven. Het resultaat was een gewelddadige bestorming van het stadion door de ultra's.