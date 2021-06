Oefenmatchen: Karim Benzema staat meteen in de basis bij Frankrijk

Frankrijk rekent tegen Wales meteen op Benzema

Frankrijk speelt in Nice tegen Wales. Meer dan 5 en een half jaar na zijn 81e en laatste selectie bij Frankrijk, viert de spits van Real Madrid meteen zijn rentree bij Les Bleus. Benzema was jarenlang persona non grata, maar schopt het nu dus onmiddellijk tot in de basiself.

Benzema (33) droeg voor het laatst het Franse shirt op 8 oktober 2015. In de vriendschappelijke match tegen Armenië, ook al in de Allianz Riviera in Nice, scoorde hij 2 keer in de 4-0-zege.