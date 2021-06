Nations League: Yellow Tigers verslaan Zuid-Korea na vijfsetter

België kon met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen na de zeges tegen de Dominicaanse Republiek en Polen eerder deze week. Toen hadden de Yellow Tigers telkens 5 sets nodig en dat scenario werd vandaag opnieuw geschreven.

De Tigers liepen 2-1 uit in de sets, maar de Zuid-Koreaanse vrouwen sleepten nog een tiebreak uit het vuur. Daarin hield België het hoofd koel: 15-12. Britt Herbots was de beste Belgische en zorgde voor maar liefst 26 punten.

"We zijn heel blij met deze drie zeges op een rij", zegt Celine Van Gestel. "We wisten dat deze match heel belangrijk was voor ons en we waren goed voorbereid, maar dat was Zuid-Korea ook. Uiteindelijk vonden we het juiste antwoord om de match te winnen."

Zondag moeten de Yellow Tigers opnieuw aan de bak. Dan is China de tegenstander. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.