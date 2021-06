Mark van Bommel wordt de nieuwe coach van Koen Casteels bij Wolfsburg

Mark van Bommel volgt in Wolfsburg Oliver Glasner op. De Oostenrijker loodste Casteels en co dit seizoen naar de Champions League met de 4e plek in de Bundesliga, maar Glasner gaat volgend seizoen bij concurrent Frankfurt aan de slag.

Van Bommel, die bij Wolfsburg een contract voor twee seizoenen ondertekend heeft, zat zonder job sinds zijn ontslag bij PSV eind 2019. "Het is een grote eer en uitdaging om te coachen in de Bundesliga, waar ik zo lang heb gespeeld", zegt Van Bommel, die van 2006 tot 2011 het shirt van Bayern München droeg.

Wolfsburg is de club van Rode Duivel Koen Casteels. De Belg geldt als een van de beste keepers in de Bundesliga, maar is er door een blessure niet bij op het komende EK.