Kleine foutjes houden Lore Bruggeman niet uit halve finales op WK skateboarden

De 19-jarige Lore Bruggeman is de vaandeldraagster van de Belgische vrouwen in het skateboarden. Die status maakte ze vandaag waar in de kwalificaties van het WK door door te stoten naar de halve finales.

Dat ging niet zonder slag of stoot want foutloze runs kon onze landgenote niet neerzetten. Als 18e van de kwalificaties bereikte ze de volgende ronde. In die halve finales doen 32 vrouwen mee.

"Ik ben heel tevreden voor Lore", zegt technisch directeur Kevin Bronckaers. "Ze heeft nog wat foutjes gemaakt in haar run, dus er is nog ruimte voor verbetering in de halve finales."

In die halve finales zijn het niet enkel 2 runs van 45 seconden, er komen ook 5 tricks bij. De vier beste scores tellen mee voor het eindresultaat. "We hebben een plan klaar voor haar 5 tricks naast haar 2 runs."

Het WK is belangrijk voor Bruggeman, want met een goed resultaat kan ze haar plaats op de Olympische Spelen in Tokio veiligstellen. Aura Brédart, Sarah De Laet en Evelien Bouillart sneuvelden in Rome in de kwalificaties.