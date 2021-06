Italiaanser wordt het niet: EK-selectie bekendgemaakt met muzikale tv-show

Roberto Mancini had aanvankelijk een erg ruime groep van 33 spelers bekendgemaakt. Tijdens een muzikale tv-show, gelardeerd met muzikale optredens, dansjes en de nodige dosis flauwe humor, werd die selectie herleid tot 26 namen.

De opvallendste naam is die van de 21-jarige Giacomo Raspadori. De jonge spits was eerder al afgevallen, maar werd toch opnieuw geselecteerd na de uitschakeling van de Italiaanse beloften op het EK U21. Raspadori brak dit seizoen door bij Sassuolo, waar hij goed was voor 6 goals in de Serie A.

"Een selectie van 26 spelers maken is altijd moeilijk, omdat je spelers moet thuislaten die een sterk seizoen gespeeld hebben", zegt bondscoach Mancini. "We zijn een herboren team na de teleurstelling van het WK. We zijn op de goeie weg."

Op het EK zit Italië in groep A, met Turkije, Wales en Zwitserland. De eerste EK-opdracht van de Italianen is op 11 juni tegen Turkije.