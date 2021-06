Geld lijkt opnieuw te gaan rollen bij City: "Team aan de top heeft nood aan investeringen"

"We verliezen met Sergio Agüero een legende. Het zal niet makkelijk worden om zijn voetafdruk op te vullen, maar ik ben zeker dat we de juiste speler zullen vinden", vertelt Al Mubarak op de clubwebsite.

"Er zijn andere posities binnen de groep die duidelijk versterking nodig hebben. Niet heel veel. Het draait om kwaliteit, niet om kwantiteit. Dit is een fenomenale groep. We zullen extra kwaliteit voorzien op enkele sleutelposities."

"Een van de dingen die ik heb geleerd is dat je voortdurend nieuw talent moet aanbrengen. Vooral op het moment dat je aan de top staat. Na het winnen van de Premier League is het niet het moment om achterover te leunen en tevreden te zijn. Dat zou een grote fout zijn."

"Je hebt nood aan extra talent dat de competiviteit verhoogt, niet voor de ploeg, maar voor de basisspelers."



City won afgelopen seizoen zijn derde landstitel in vier seizoenen in Engeland en strandde in de finale van de Champions League. Daar stond de afgelopen vijf seizoenen wel ongeveer 940 miljoen euro aan inkomende transfers tegenover.