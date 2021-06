Frankrijk en Engeland openen EK-voorbereiding met zege, Oranje speelt gelijk

Frankrijk maakt zich niet moe tegen 10 Welshmen, Benzema mist penalty

Doelpunten Frankrijk-Wales: 35' 1-0 Mbappé

48' 2-0 Griezmann

79' 3-0 Dembélé

Voor de eerste oefenwedstrijd van wereldkampioen Frankrijk dropte bondscoach Didier Deschamps verloren zoon Karim Benzema meteen in de basis, zijn eerste interland sinds 2015. Frankrijk, dat met zijn type-elftal aantrad tegen Wales, kreeg na 26 minuten al een groot cadeau, toen Williams met rood van het veld moest. Benzema vergat het cadeau wel uit te pakken, door de daaropvolgende penalty te missen. Wales, met sterspeler Bale in de basis, was met 10 man een vogel voor de kat. Mbappé opende na 35 minuten de score, Griezmann plaatste vlak na de rust de 2-0 heerlijk in de winkelhaak en Dembélé zette tien minuten voor tijd het overwicht in de verf met de 3-0. Frankrijk begint zo met een ruime zege aan zijn EK-voorbereiding. De wereldkampioen zit op het EK wel in de "groep des doods", met ook nog Duitsland en Portugal.

Depay sleept gelijkspel uit de brand tegen Schotland

Doelpunten Nederland-Schotland: 11' 0-1 Hendry

17' 1-1 Depay

64' 1-2 Nisbet



89' 2-2 Depay

Nederland heeft in zijn eerste oefenpot tegen Schotland niet echt kunnen overtuigen. Oranje was na 11 minuten al op achtervolgen aangewezen, toen Oostende-verdediger Hendry Schotland vanop afstand knap op voorsprong trapte. Nederland reageerde enkele minuten later gevat, via Depay met een knappe volley. Erop en erover hoopten ze bij Nederland, maar de ploeg van bondscoach De Boer bleef in hun behoudende 5-3-2-opstelling ongeïnspireerd voetballen. In de tweede helft kwam Schotland zowaar opnieuw op voorsprong, via Nisbet, maar diep in het slot van de wedstrijd was er opnieuw Depay om zijn ploegmaten uit het slop te trekken. De Lyon-aanvaller trapte een vrije trap lekker binnen: 2-2.

Engeland knokt zich naar zege tegen Oostenrijk

Doelpunten Engeland-Oostenrijk: 57' 1-0 Saka