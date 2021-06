Filip Joos over vaccinheisa: "Storm in glas water, maar ook een gemiste kans"

"Tussen nu en het einde van het EK zal iedereen gevaccineerd zijn", verdedigde Roberto Martinez de vaccinpolitiek binnen zijn spelersgroep.

"Die uitleg was een beetje warrig", vertelde Filip Joos woensdagavond in De Afspraak.

"Tegen het einde van het toernooi vaccineren, dat kunnen we vergeten. Dat zou echt dom zijn. Je moet je nu laten vaccineren als speler en je moet niet meer wachten."

Wat is dan het probleem voor sommige spelers? "Er zijn weinig studies bij sporters, aangezien zij door hun jonge leeftijd meestal nog niet gevaccineerd zijn, maar je zou eventueel 10 procent van je longcapaciteit kunnen verliezen in de korte periode na de toediening van je vaccin. We praten dan over een week."

"In principe ben je veilig als je het nu doet. Daar zijn alle dokters het over eens. Er is eigenlijk geen medische reden om het niet te doen."

"De spelers die zich niet laten vaccineren, houden ook geen rekening met klachten van mensen die een jaar na hun besmetting 30 procent minder longcapaciteit hebben. Dat zou ik als voetballer niet graag hebben."