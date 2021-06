Carlo Ancelotti voorgesteld bij Real Madrid: "Ik ben terug thuis"

Na uitstapjes richting Bayern München, Napoli en Everton is Ancelotti terug bij Real, de club waar hij al tussen 2013 en 2015 aan de slag was. Met Real won hij in 2014 de Champions league. Nu moet hij "De Koninklijke" terug op het goede pad krijgen, na een minder seizoen.

"Ik ben het bestuur heel dankbaar om hier te mogen terugkeren", vertelde hij bij zijn voorstelling. "Ik ben blij om hier terug thuis te komen. Ik heb veel mooie herinneringen aan deze club."

De afgelopen jaren liep de Madrileense machine wat stroever. In 2020 werd de titel nog gepakt, maar dit jaar werd het niets, ook niet in Europa. "Het is belangrijk om het evenwicht terug te vinden", blikte Ancelotti vooruit.

"We hebben een heel goede kern met veel kwaliteit en ook veel goede jonge spelers. Het belangrijkste is om de wil terug te vinden om opnieuw voor elkaar te spelen. We gaan een rustige analyse maken de komende weken."



"Het voetbal is veel veranderd sinds ik hier vertrok, net zoals ik niet meer dezelfde trainer ben als zes jaar geleden. Het spel is intensiever en offensiever geworden. Maar dat is ook het spel dat wij willen spelen: offensief en spectaculair voetbal."