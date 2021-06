Vrenz Bleijenbergh is officieel kandidaat voor 2021 NBA Draft

Vrenz Bleijenbergh, die van jongs af aan voor Antwerp uitkomt, heeft besloten volgend seizoen zijn kans te wagen in de NBA.

"Ik heb 17 jaar met dit ongelooflijke team doorgebracht. Ik begon toen ik 4 jaar oud was en werkte me op tot het eerste team. Ik wil alle mensen bedanken die me hebben geholpen te groeien als speler, maar ook als persoon. Het is tijd voor mij om een nieuw hoofdstuk te schrijven en ik ben opgewonden om eraan te beginnen," schreef hij op sociale media.

Dit seizoen was de 20-jarige bij Antwerp goed voor gemiddelde van 9,5 punten, 5,4 rebounds en 3,9 assists per wedstrijd. De Giants werden gisteren in de halve finales van de play-offs uitgeschakeld door Bergen.

De volgende NBA draft vindt plaats op 29 juli in het Barclays Center in New York. Elke NBA-franchise kiest op zijn beurt de spelers die ze wil aanwerven. In het verleden werd de Belg Axel Hervelle in 2005 door de Denver Nuggets op de 52ste plaats gezet, maar hij kwam nooit in actie in de NBA.