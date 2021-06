Real Madrid klopt weer aan bij ex-coach Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti was tussen 2013 en 2015 al de sterke man bij Real Madrid, maar na een seizoen zonder prijzen werd hij opgevolgd door Zinédine Zidane.

Nu zijn de rollen omgedraaid. Zidane kon Real afgelopen seizoen geen trofee schenken en kondigde zelf zijn afscheid aan.

Real wilde oude bekende Ancelotti weer naar Bernabeu lokken, maar moest zijn contract bij Everton wel afkopen.

Ancelotti tekende tot juni 2024 bij de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard.

De Italiaan is nog altijd geliefd in de Spaanse hoofdstad nadat hij Real in 2014 een 10e eindzege in de Champions League had geschonken, La Decima.

De ervaren Ancelotti was de voorbije jaren ook aan de slag bij onder meer Napoli, Bayern München, PSG, Chelsea en Milan.