Pech voor Petra Kvitova: door val tijdens persconferentie verlaat ze Roland Garros

Tegen Greet Minnen stond Kvitova zondag al op de rand van de uitschakeling. Onze landgenote won de 1e set en liep in de tiebreak van set 2 uit tot 3-0. Maar Kvitova trok de wedstrijd nog helemaal naar zich toe.



Na afloop kwam de Tsjechische toptennisster ten val tijdens haar mediaverplichtingen. Ze blesseerde zich daarbij aan haar enkel.



"Jammer genoeg heb ik na een MRI-scan en veel overleg met mijn team de moeilijke beslissing genomen om niet voort te spelen", zegt Kvitova.



"Het is ongelofelijke pech, maar ik blijf sterk en zal mijn best doen om te herstellen voor het grasseizoen."



Kvitova, vorig jaar halvefinaliste in Parijs, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Russin Elena Vesnina.